Video Yaşam Fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı | Video

Fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı | Video

Fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı | Video
13.07.2021 | 10:16

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Maltepe'de, aracını park ettiği alandan çıkarmak isteyen sürücü fren yerine gaza basınca aracıyla birlikte 5 metre yüksekten aşağı düştü. İki bina arasında sıkışıp havada asılı kalan aracın içerisinden ağır yaralı olarak çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Maltepe'de geçtiğimiz gün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ergin Celbeker (35) isimli sürücü, aracını oturduğu apartmana ait otoparktan çıkarmak için geri geri gittiği esnada fren yerine gaza bastı. Celbeker'in hatası sonrası hızlanan araç korkulukları da yerinden sökerek 5 metreden aşağı düştü. Bina boşluğuna düşen araç iki binanın duvarları arasında sıkışarak havada asılı kaldı. Meydana gelen kazada sürücü Ergin Celbeker ağır yaralanırken, araç içerisinde bulunan yeğeni ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri kaza sonrası araç içerisinde sıkışan ağır yaralı sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıs tedavi altına alınmak üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIRDI"
Kazaya ilişkin konuşan çevre sakinlerinden Emir Bozkurt," Araba geri geri geliyordu. Adam herhalde hızlı gelmiş o yüksek duvardan aşağı düşmüş. Adamın kafası yarılmıştı, kanlar akıyordu. Durumu baya kötüydü. Yanında yeğeni de vardı. Ama adamın durumu baya ağırdı. Araba da orada asılı duruyor. Baya yüksek bir ses geldi bina yıkıldı sandık" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR SES DUYDUK"
Yaşanan olay esnasında olay yerinde bulunan bir başka vatandaş Necmettin Yıldız ise, " Biz zaten sokaktan gelen sesle irkildik. Ne olduğunu ilk başta anlayamadık. Bir anda herkesin bağrışma sesine aşağı indiğimizde olayı gördük. Yaralı bir kişi vardı. Onu da yere yatırdık hemen. Ambulans geldi götürdü. Mahalleli de panik oldu" dedi.

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