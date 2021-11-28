Fren yerine gaza bastı; kaldırımdaki kişi ölümden döndü | Video

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Tuzla'da iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, kasap dükkânının cam korkuluklarından içeri girdi. Hızını alamayan araç, 3 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Bir yayanın da ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Tuzla'da 25 Kasım Perşembe günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yasemin Ural 34 VJ 9051 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde ilerlediği sırada düşen çantasını almak için öne eğildi. Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle bir kasap dükkanının cam korkuluklarından içeri girdi. Araç daha sonra park halindeki 2 otomobile ve seyir halindeki 1 otomobile çarparak durabildi. Kazada yan yana bulunan 3 dükkan ve 3 araçta hasar meydana geldi.
KALDIRIMDAKİ YAYAYI TEĞET GEÇTİ
Şans eseri ölü ya da yaralının bulunmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin çıktığı kaldırımda yürüyen bir kadını teğet geçtiği, ardından aracın bir kasap dükkanının cam korkuluklarından içeri girdiği, kaldırımdaki kadının korkuyla kaçtığı ve otomobilin kaldırımda ilerledikten sonra diğer araçlara çarptığı görülüyor.
"ÖLÜM KALIM OLMADIĞI İÇİN KENDİMİZİ ŞANSLI HİSSEDİYORUZ"
Kasap dükkanının sahibi Salih Kayançiçek, Sabah saatlerinde gelir gelmez şoka uğradık olanları gördükten sonra. Bir sürücü arkadaşımız direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Böyle bir talihsiz olay oluyor. Ölüm kalım olmadığı için şanslı hissediyoruz kendimizi. Kadın, 'Çantamı alıyordum o arada direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Frene basacağıma gaza bastım.' demiş. Zaten şoför buradan geçtiği zaman hiçbir şey hatırlamıyor benim anladığım kadarıyla. En son çarpıp orada duruyor. Bize aktarılan bu. Şuradan geliyor 3 dükkanımız zarar görüyor. Sonra 3 araca vurup, ileride en sonunda freni tutuyor, aklına geliyor. Frene basıyor arabayı durdurabiliyor dedi.