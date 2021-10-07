Video Yaşam Freni boşalan kamyon apartmanın bahçesine düştü
Freni boşalan kamyon apartmanın bahçesine düştü

Freni boşalan kamyon apartmanın bahçesine düştü

07.10.2021 | 15:13

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Şanlıurfa'da park halindeyken freni boşalan eşya yüklü kamyon, 3 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazada, 2 evin balkonunda hasar oluştu.

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Kaza, öğle saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi 1047. Sokak'ta meydana geldi. Arif Ayaz'a ait 63 B 9179 plakalı park halindeki kamyon, freninin boşalması sonucu hareket edip, 3 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Binada oturanlar, gürültüyü duyup pencereye koştuklarında kamyonu görünce şaşkınlık yaşadı. Kazada 2 evin balkonunda hasar oluştu, bazı dairelerin camları kırıldı. Kamyon, çağrılan çekiciyle çıkarıldı.

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