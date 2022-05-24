Video Yaşam Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2’si ağır 4 yaralı | Video
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2’si ağır 4 yaralı | Video

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2’si ağır 4 yaralı | Video

24.05.2022 | 10:32

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Kocaeli Gebze İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, halat yüklü olduğu öğrenilen kamyon, freninin boşalması sonucu bir bakkal önünde bulunan kamelyaya girdi. Kazada kamyon sürücüsü Serdar B. İle kamelyada oturan Halis T. kızları Reyhan T. Ve Ayşegül T. olmak üzere 4 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli Gebze İlçesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde seyir halinde olan Serdar B. hakimiyetindeki kamyon, cadde üzerinden indiği esnada iddialara göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak, bir bakkal önündeki kamelyaya çarptı. Ardından da yanyol üzerinde yan yattı. Kaza esnasında kamelyada oturan baba Halis T., kızları Reyhan T. ve Ayşegül T. ile kamyon sürücüsü Serdar B. yaralandı.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza yerine ulaşan ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevre hastanelere sevk etti.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Serdar B. ile Ayşegül T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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