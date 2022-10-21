Video Yaşam Freni boşalan kamyonet 6 aracı biçti: 1 yaralı | Video
Freni boşalan kamyonet 6 aracı biçti: 1 yaralı | Video

Freni boşalan kamyonet 6 aracı biçti: 1 yaralı | Video

21.10.2022 | 10:54

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Bilecik'te bir rampanın başına park edilen kargo aracının freni boşalınca park halindeki 6 aracı biçti. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, bir kargo şirketinde çalışan kamyonetin sürücüsü Abdullah Z. İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde bir rampanın başına aracını park ederek, kargo vermeye indi. Bu esnada freni boşalan kamyonet bayır aşağı inmeye başladı. İlk olarak araca ardından, aracını park edip inmek üzere olan yolcu Güler E.'nin aracına vurdu. Buradan hız alan kamyonet sırasıyla park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada Güler E. hafif şekilde yaralanırken, şahıs olaydan bir süre sonra kendini iyi hissetmeyip kendi imkânlarıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Şahsın durumun iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda büyük hasar meydana geldi.

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