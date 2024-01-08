Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! Yayalara çarpıp iş yerine böyle daldı: 5 yaralı | Video
İzmir’in Buca ilçesinde, freni boşalan kamyonetin kaldırımda bulunan yayalara çarparak iş yerine daldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada yaralanan 5 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
5 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Yaşanan feci kazanın ardından ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan 5 kişi ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar buradaki tedavilerinin ardından bir süre sonra taburcu oldu.
FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaldırımda bulunan kişilere hızla gelen kamyonetin çarptığı, kazazedelerden 2'sinin kamyonetle birlikte iş yerine girdiği, 1 kadının kaldırıma savrulduğu ve kamyonetin iş yerinde bulunan reklam panosuna çarpmasıyla panonun içeride bulunan 1 kişinin üzerine düştüğü yer aldı. Ayrıca görüntülerde, kazanın hemen ardından vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu da yer aldı.
Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazanın mağduru vatandaşların ve iş yeri sahibinin araç sürücüsünden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:48
01:12
02:13
2 günde 4 telefon kapkaç yapan çift son işlerinde yakayı ele verdi | Video 08.01.2024 | 10:55
00:22
03:21
00:48
00:41
İstanbul'da motosiklet çalıp parçalayan hırsızlar yakalandı 08.01.2024 | 10:44
00:50
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Suçüstü yakalanma anı kamerada... 08.01.2024 | 10:35
04:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 08.01.2024 | 10:19
04:20
Bitlis’te donan göletlerin yüzeyinde halay çektiler | Video 08.01.2024 | 09:59
00:33
Tokat'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi | Video 08.01.2024 | 09:54
00:50
15 Temmuz’da darbe girişimine katılan eski astsubay yakalandı | Video 08.01.2024 | 09:45
01:11
TIR'la çarpışıp, 70 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü yaralandı | Video 08.01.2024 | 09:12
01:21
Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 08.01.2024 | 08:45
01:55
Benzin istasyonundaki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.01.2024 | 08:40
02:13
Bayburt'taki trafik kazasında 3 öğretmen yaralandı | Video 08.01.2024 | 08:40
08:11
01:02
01:33
02:46
İstanbul’da rüzgar ve yağış etkili oluyor | Video 07.01.2024 | 11:36