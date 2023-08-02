Freni boşalan mikser araçlara çarpıp, devrildi! | Video

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde freni boşalan beton mikseri park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada çok sayıda araç zarar görürken, beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı. Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen beton mikseri, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Park halindeki çok sayıda araca çarpan beton mikseri, yola devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla bölgeye ulaşan ekipler beton mikserinin kupasında sıkışarak yaralanan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yaralı çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazada çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.