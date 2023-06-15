Freni boşalan minibüs park halindeki araçlara daldı... O anlar kamerada | Video
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iddiaya göre freni boşalan minibüs, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Faciaya ramağın kaldığı görüntüler anbean çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Çevrede bulunan vatandaşlar ise büyük bir panik ile kendini dışarıya attı. Yolda kimsenin olmayışı ise olası facianın önüne geçilmiş oldu.
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