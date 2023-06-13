Freni boşalan park halindeki servis midibüsü markete daldı | Video
Kocaeli’de park halindeyken freni boşalan servis midibüsü markete çarparak durabildi. Çay içemeye giden sürücü ise döndüğünde gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı.
Öte yanan kazda yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgi inceleme başlattı.
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