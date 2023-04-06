Video Yaşam Freni patlayan minibüs, İETT otobüsüne böyle çarptı: 6 yaralı | Video
Freni patlayan minibüs, İETT otobüsüne böyle çarptı: 6 yaralı | Video

Freni patlayan minibüs, İETT otobüsüne böyle çarptı: 6 yaralı | Video

06.04.2023 | 11:59

Esenyurt’ta freni patlayan minibüs, İETT otobüsüne çarptı. Kazada, minibüste bulunan 6 yolcu yaralanırken, yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 09.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı ilerleyen servis minibüsü, freninin boşalmasıyla caddede seyir halinde bulunan 142 F hattındaki halk otobüsüne çarptı. Yaşanan kaza sonrasında yaralıların olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi gelirken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüleri, polis ekipleri tarafından ifade için karakola götürülürken, yaşanan kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"BİR SES DUYDUK"
Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Nigar Şahin, "Biz bir ses duyduk ve dışarıya çıktık. Freni patlayan bir servis minibüsünün halk otobüsüne çarptığını gördük. Yaralıların olduğunu gördük. Ambulanslar geldi ve yaralıları hastaneye götürdü. Zaten bu yolda daha önce de birçok kaza yaşandı. Burayla ilgili yetkililerin önlem almasını istiyoruz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

21 ayrı suç kaydı olan akü hırsızı yakalandı | Video 01:35
21 ayrı suç kaydı olan akü hırsızı yakalandı | Video 06.04.2023 | 12:56
Bulgar Margarita 5 kişiyi soydu! | Video 00:31
Bulgar Margarita 5 kişiyi soydu! | Video 06.04.2023 | 12:44
Çiçek açan kızılcıklar görsel şölen oluşturdu | Video 05:08
Çiçek açan kızılcıklar görsel şölen oluşturdu | Video 06.04.2023 | 12:21
Jandarmadan kökünü kurutma operasyonu: 60 gözaltı | Video 01:46
Jandarmadan kökünü kurutma operasyonu: 60 gözaltı | Video 06.04.2023 | 12:14
İzmir beyaza büründü, ilginç manzaralar oluştu! Meteoroloji’den 9 il için ‘sarı kodlu’ uyarı… | Video 02:38
İzmir beyaza büründü, ilginç manzaralar oluştu! Meteoroloji’den 9 il için ‘sarı kodlu’ uyarı… | Video 06.04.2023 | 12:02
Freni patlayan minibüs, İETT otobüsüne böyle çarptı: 6 yaralı | Video 01:51
Freni patlayan minibüs, İETT otobüsüne böyle çarptı: 6 yaralı | Video 06.04.2023 | 11:59
Adana’da dolmuş, otobüs durağına daldı; 1 ölü, 7 yaralı | Video 02:15
Adana'da dolmuş, otobüs durağına daldı; 1 ölü, 7 yaralı | Video 06.04.2023 | 11:37
Araba lastiğinden 16 kilo uyuşturucu çıktı: 11 kişi tutuklandı | Video 01:23
Araba lastiğinden 16 kilo uyuşturucu çıktı: 11 kişi tutuklandı | Video 06.04.2023 | 11:32
İşe girmek için sağlık raporu almaya gitti, kanser olduğunu öğrendi | Video 06:17
İşe girmek için sağlık raporu almaya gitti, kanser olduğunu öğrendi | Video 06.04.2023 | 10:40
Biga’da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 17 işçi yaralandı | Video 00:47
Biga'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 17 işçi yaralandı | Video 06.04.2023 | 10:40
Ağır hasarlı bina çöktü, çevresindeki bina ve okul tahliye edildi | Video 01:28
Ağır hasarlı bina çöktü, çevresindeki bina ve okul tahliye edildi | Video 06.04.2023 | 10:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Nisan 2023 Perşembe atv izle! | Video 05:52
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Nisan 2023 Perşembe atv izle! | Video 06.04.2023 | 10:31
Sahte site üzerinden TOGG satın almak isteyen 21 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:34
Sahte site üzerinden TOGG satın almak isteyen 21 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı | Video 06.04.2023 | 10:24
3,4 milyarlık yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 31 kişi daha adliyede | Video 01:54
3,4 milyarlık yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 31 kişi daha adliyede | Video 06.04.2023 | 10:24
Evine 200 metre kala kalp krizi geçirdi, kaza yapıp hayatını kaybetti | Video 02:15
Evine 200 metre kala kalp krizi geçirdi, kaza yapıp hayatını kaybetti | Video 06.04.2023 | 10:24
Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama | Video 02:16
Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama | Video 06.04.2023 | 10:20
Mersin´de alçı yüklü tırın dorsesi yandı | Video 00:26
Mersin´de alçı yüklü tırın dorsesi yandı | Video 06.04.2023 | 10:20
Kadıköy’de ev sahibinin kardeşinden kiracıya ’evden çık’ dayağı! O anlar kamerada | Video 06:08
Kadıköy'de ev sahibinin kardeşinden kiracıya 'evden çık' dayağı! O anlar kamerada | Video 06.04.2023 | 10:02
İstanbul’da YTS operasyonu: 16 gözaltı | Video 00:54
İstanbul’da YTS operasyonu: 16 gözaltı | Video 06.04.2023 | 09:32
El arabası lastiğine hava basarken canından oluyordu! O anlar kamerada | Video 02:22
El arabası lastiğine hava basarken canından oluyordu! O anlar kamerada | Video 06.04.2023 | 09:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA