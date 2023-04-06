Freni patlayan minibüs, İETT otobüsüne böyle çarptı: 6 yaralı | Video
Esenyurt’ta freni patlayan minibüs, İETT otobüsüne çarptı. Kazada, minibüste bulunan 6 yolcu yaralanırken, yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"BİR SES DUYDUK"
Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Nigar Şahin, "Biz bir ses duyduk ve dışarıya çıktık. Freni patlayan bir servis minibüsünün halk otobüsüne çarptığını gördük. Yaralıların olduğunu gördük. Ambulanslar geldi ve yaralıları hastaneye götürdü. Zaten bu yolda daha önce de birçok kaza yaşandı. Burayla ilgili yetkililerin önlem almasını istiyoruz" dedi.
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