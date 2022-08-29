Freni tutmayan bisiklet ölümüne neden oluyordu... Yaşanan feci kaza kamerada | Video
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Erzurum bir çocuk arkadaşının freni olmayan bisikletini alıp yokuş aşağı inerken duramayıp önce paralel geldiği caddede orta refüje çarptı ve çarpma sonrası karşı kaldırım dibine tepesi üstüne düştü.
Çevre esnaflarından Onur Tarancı olay anını anlattı; "Zaten çocuğun kendi bisikleti değilmiş. Arkadaşının bisikletini habersizce almış sanırım. Bisikletinde frenleri tutmuyor, az tutuyor. Çocuk hızlıca kaptırınca frenleri de tutmayınca otomatik olarak kaldırıma çarparak boyun kısmı ile kafasını kaldırıma vurdu. Biz çok korktuk ciddi bir şey var mı diye hemen yana koştuk çocuğun, müdahale ettik. Bir süre yerinden kaldırmadık. Kafasında ciddi bir kanama vardı zaten çocuğun. Akabinde sağlık ekiplerini aradık sağlık ekipleri geldiler ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp hastaneye sevk ettiler. Sonrasında hastaneden gerekli bilgileri aldık, çocuğun sağlık durumu gayet iyiymiş."
BELEDİYEDEN YARDIM İSTEDİ
Esnaf Onur Tarancı yokuşta sürekli kazaların olduğunu özellikle kışın buzlanma çok oluştuğu için araçların kazaya karıştığını yokuştan inip çıkarken araçların kaydığını belirterek belediyeden yardım istedi. Tarancı; "Aslında bu yolun yapılması bir bakımdan çok iyi oldu bizim için hem trafiğimizi rahatlattı, belediyemize, bu konuda sayın Mahmut Uçar'a teşekkür ediyoruz, ama bu yokuşa birazda tedbir alınması lazım özellikle kışın, kış aylarında burası çok tehlikeli oluyor." diye konuştu.