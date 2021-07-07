FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada | Video
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Fatih Sultan Mehmet Köprü girişi Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı.
Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Ankara istikametinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Bir kamyonet sürücüsü köprü girişine geldiğinden yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet önünde seyreden otomobile çarptı. Ardından sol şeritten seyreden otomobile çarptıktan sonra başka bir otomobile de vurarak durabildi. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken 4 araçta hasar oluştu. Bu kaza anı ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.