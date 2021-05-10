Video Yaşam FSM Köprüsü’ndeki kazada hayatını kaybeden motor tutkunu gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı | Video

FSM Köprüsü’ndeki kazada hayatını kaybeden motor tutkunu gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı | Video

FSM Köprüsü’ndeki kazada hayatını kaybeden motor tutkunu gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı | Video
10.05.2021 | 10:36

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Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde motosikletle ön tekerleğini kaldırarak gittiği esnada kaza yaparak hayatını kaybeden 22 yaşındaki gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde (FSM) Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü 34 DSU 607 plakalı motosikletiyle TEM Otoyolu'nda seyretmeye başladı. Genç bir süre sonra seyir halindeyken motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak gitmek istedi. Ancak gidon hakimiyetini kaybeden Sözcü, motosikletin üstünden düşerek yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra köprünün balkon kısmına savrularak olay yerinde feci şekilde can verdi.

TEK TEKER YAPARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile Beykoz Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan gencin İstanbul'un birçok noktasında motosikletle tek tekerlek üzerinde gittiği o tehlikeli anları görüntüleri ortaya çıktı.

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