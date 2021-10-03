Video Yaşam Fuar alanından bilgisayarı böyle çaldı | Video
Fuar alanından bilgisayarı böyle çaldı | Video

Fuar alanından bilgisayarı böyle çaldı | Video

03.10.2021 | 10:52

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul’da temizlik işlerini yaptığı bir fuardan dizüstü bilgisayar çalan bir kişi yakalandı.

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İstanbul Emniyeti; Bakırköy'deki bir fuar alanında bulunan stanttan dizüstü bilgisayarı çalan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Olayı fuar alanını temizlemekle görevli M.A'nın (26) gerçekleştirdiği saptandı. M.A.'nın temizlik yaptığı esnada bilgisayarın bulunduğu odaya girerek bilgisayarı aldığı, tişörtünün altına saklayıp odadan çıktığı ve bilgisayar ile birlikte olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. M.A, Beyoğlu İlçesi'nde çaldığı bilgisayarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilen M.A. adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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