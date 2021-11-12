Video Yaşam Fuhuş baskınında balkondan atlayıp kaçmaya çalışan Azeri kadın bacağını kırdı | Video
Fuhuş baskınında balkondan atlayıp kaçmaya çalışan Azeri kadın bacağını kırdı | Video

Fuhuş baskınında balkondan atlayıp kaçmaya çalışan Azeri kadın bacağını kırdı | Video

12.11.2021 | 10:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de 3 gündür kayıp 2,5 yaşındaki Müslüme aranıyor! | Video 01:00
Mersin’de 3 gündür kayıp 2,5 yaşındaki Müslüme aranıyor! | Video 12.11.2021 | 11:41
Yavru ayı karayolunda araçlara aldırış etmeden böyle yürüdü | Video 01:37
Yavru ayı karayolunda araçlara aldırış etmeden böyle yürüdü | Video 12.11.2021 | 11:20
SON DAKİKA: Müge Anlı’da cinayet itirafı! Katil Müge Anlı stüdyosunda böyle gözaltına alındı! 05:01
SON DAKİKA: Müge Anlı'da cinayet itirafı! Katil Müge Anlı stüdyosunda böyle gözaltına alındı! 12.11.2021 | 11:34
Roma dönemine ait ’Lahit’ ele geçirildi | Video 00:43
Roma dönemine ait 'Lahit' ele geçirildi | Video 12.11.2021 | 11:19
Adana’da ’Sazan sarmalı’ yöntemiyle 3 kişiyi 617 bin tl dolandırdılar! 00:41
Adana'da 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 3 kişiyi 617 bin tl dolandırdılar! 12.11.2021 | 11:18
Sivas’ta dinlenme odalı ’Boğaz Köprüsü’ | Video 04:55
Sivas'ta dinlenme odalı 'Boğaz Köprüsü' | Video 12.11.2021 | 11:09
İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 06:09
İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 12.11.2021 | 10:54
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:33
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı | Video 12.11.2021 | 10:54
Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı | Video 04:38
Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı | Video 12.11.2021 | 10:54
Çarpışan otomobiller sulama kanalına düştü: 3 yaralı 02:08
Çarpışan otomobiller sulama kanalına düştü: 3 yaralı 12.11.2021 | 11:04
Roma dönemine ait lahit parçasını satmak isterken yakalandı | Video 00:43
Roma dönemine ait lahit parçasını satmak isterken yakalandı | Video 12.11.2021 | 11:00
SON DAKİKA: Müge Anlı’da kan donduran cinayet itirafı! Katil zanlısının açıklaması Müge Anlı’da... 11:35
SON DAKİKA: Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Katil zanlısının açıklaması Müge Anlı'da... 12.11.2021 | 10:40
Fuhuş baskınında balkondan atlayıp kaçmaya çalışan Azeri kadın bacağını kırdı | Video 01:02
Fuhuş baskınında balkondan atlayıp kaçmaya çalışan Azeri kadın bacağını kırdı | Video 12.11.2021 | 10:38
Sivas’ta ormanda aranan Esra, kent merkezinde bulundu 00:26
Sivas'ta ormanda aranan Esra, kent merkezinde bulundu 12.11.2021 | 10:03
İznik Gölü’ndeki çekilme 200 metreye dayandı 04:16
İznik Gölü’ndeki çekilme 200 metreye dayandı 12.11.2021 | 10:26
Hırsız, Yemeksepeti’nin motorunu 2 saniyede çaldı | Video 00:36
Hırsız, Yemeksepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı | Video 12.11.2021 | 10:29
Müge Anlı canlı izle: 12 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı’dan son dakika cinayet itirafı açıklaması 09:10
Müge Anlı canlı izle: 12 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan son dakika cinayet itirafı açıklaması 12.11.2021 | 10:20
İstanbul Sultangazi’de lokantada kurusıkı tabancayla ateş eden şahıs kamerada 01:14
İstanbul Sultangazi'de lokantada kurusıkı tabancayla ateş eden şahıs kamerada 12.11.2021 | 10:03
İstanbul’da İETT şoförüne dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı | Video 02:42
İstanbul’da İETT şoförüne dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı | Video 12.11.2021 | 09:54
Mersin’de düğün salonu önünde kavga! Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı 01:35
Mersin'de düğün salonu önünde kavga! Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı 12.11.2021 | 10:05

Trabzon'da polis ekipleri tarafından fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında ilginç anlar yaşandı. Polis ekiplerinin eve girmeye çalıştığı fark eden 2 Azeri kadın balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Azeri kadın 1. kattan atlarken sol bacak kaval kemiğini kırarken, yaralanan kadın polis ekiplerinin yardımıyla hastanede tedavi altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa mahallesinde bir evde fuhuş yapıldığını belirledi. Evin etrafında inceleme başlatan polis ekipleri inşaat işçisi 2 erkek şahsın evden çıktığını fark etti. Erkek şahısların sosyal medya üzerinden kadınlarla irtibat kurdukları ve 500 TL karşılığında fuhuş maksatlı eve geldiklerini tespit eden polis ekipleri eve baskın düzenledi. Polis ekiplerinin eve girmeye çalıştığını fark eden Azerbaycan vatandaşı Aynur E. (24) ve Aytaj M. (23) balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. 1. kattan atlayan Azeri kadınlardan Aynur E. kaçmaya çalışırken yaralandı. Balkondan atlamalarına rağmen polis ekiplerinden kaçamayan 2 Azeri kadın yakalanırken, yaralanan Aynur E. polis ekipleri tarafından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan inceleme balkondan atladıktan sonra sol bacak kaval kemiğinin kırıldığı tespit edilen Aynur E. tedavi altına alınırken, 2 Azeri kadın hakkında 'Fuhşa Teşvik Aracılık ve Zorlama' suçundan adli inceleme başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden ilan vererek müşteri temin ettikleri anlaşılan 2 Azeri kadının ifadeleri alınırken, kadınların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA