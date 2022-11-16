Video Yaşam Fuhuş pazarlığında iğrenç konuşma: "Seni karpuz tarlasında bekliyorum!" | Video
Fuhuş pazarlığında iğrenç konuşma:

Fuhuş pazarlığında iğrenç konuşma: "Seni karpuz tarlasında bekliyorum!" | Video

16.11.2022 | 09:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fuhuş pazarlığında iğrenç konuşma: Seni karpuz tarlasında bekliyorum! | Video 01:15
Fuhuş pazarlığında iğrenç konuşma: "Seni karpuz tarlasında bekliyorum!" | Video 16.11.2022 | 09:56
Ambulansa yol vermeyen sürücü gözaltına alındı | Video 00:19
Ambulansa yol vermeyen sürücü gözaltına alındı | Video 16.11.2022 | 10:33
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Kasım 2022 Çarşamba atv izle! | Video 10:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Kasım 2022 Çarşamba atv izle! | Video 16.11.2022 | 10:43
İstanbul Havalimanı’nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:47
İstanbul Havalimanı'nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 16.11.2022 | 10:00
Asker konvoyunda maganda dehşeti: Havaya defalarca ateş açtı | Video 00:18
Asker konvoyunda maganda dehşeti: Havaya defalarca ateş açtı | Video 16.11.2022 | 09:54
İzmir’de 6 milyon TL’lik vurgun yapan tefecilere operasyon: 28 gözaltı | Video 00:43
İzmir’de 6 milyon TL’lik vurgun yapan tefecilere operasyon: 28 gözaltı | Video 16.11.2022 | 09:41
Sigara içerken uyuyakalınca kendisi de yandı | Video 01:34
Sigara içerken uyuyakalınca kendisi de yandı | Video 16.11.2022 | 09:08
Fatih’te 5 araç alev alev yandı! O anlar kamerada | Video 02:56
Fatih’te 5 araç alev alev yandı! O anlar kamerada | Video 16.11.2022 | 09:08
Ataşehir’de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: 1 ölü | Video 03:12
Ataşehir'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: 1 ölü | Video 16.11.2022 | 09:07
Son Dakika: Terörist Ahlam Albashir’in yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:20
Son Dakika: Terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.11.2022 | 08:59
Esenyurt’ta lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı | Video 01:50
Esenyurt'ta lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı | Video 15.11.2022 | 23:24
Yavru filin muhabiri güldürdüğü video internette viral oldu | Video 00:40
Yavru filin muhabiri güldürdüğü video internette viral oldu | Video 15.11.2022 | 17:50
Bakan Kurum duyurdu: “Türkiye Ulusal Katkı Beyanını iki katına çıkardı” | Video 00:41
Bakan Kurum duyurdu: “Türkiye Ulusal Katkı Beyanını iki katına çıkardı” | Video 15.11.2022 | 17:30
Bakırköy’de ’Narko Dar Alan’ uygulaması | Video 00:47
Bakırköy'de 'Narko Dar Alan' uygulaması | Video 08.11.2022 | 14:29
Bolu’da kontrolden çıkan otomobilin kaza anı kamerada | Video 01:17
Bolu'da kontrolden çıkan otomobilin kaza anı kamerada | Video 15.11.2022 | 11:49
İstiklal Caddesi’nde en acı an! Eşi ve kızını kaybeden oyuncu Nurettin Uçar patlamanın yaşandığı noktaya geldi | Video 07:09
İstiklal Caddesi'nde en acı an! Eşi ve kızını kaybeden oyuncu Nurettin Uçar patlamanın yaşandığı noktaya geldi | Video 15.11.2022 | 15:45
Patronunun 8 milyon lirasını çalıp böyle kaçtı | Video 01:25
Patronunun 8 milyon lirasını çalıp böyle kaçtı | Video 15.11.2022 | 14:55
Mermer ocağına dadanan hırsızlar JASAT’tan kaçamadı: 2 tutuklama | Video 01:07
Mermer ocağına dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı: 2 tutuklama | Video 15.11.2022 | 15:09
SON DAKİKA: İstiklal saldırısının amacı neydi? Sınır ötesine harekat olur mu? İşte merak edilen soruların cevapları | Video 09:41
SON DAKİKA: İstiklal saldırısının amacı neydi? Sınır ötesine harekat olur mu? İşte merak edilen soruların cevapları | Video 15.11.2022 | 14:25
Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan bir kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:50
Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan bir kişi adliyeye sevk edildi | Video 15.11.2022 | 13:57

Adana’da, VİP hizmet veren 2 farklı fuhuş şebekesi şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çökertildi. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, fuhuş yaptıran şüphelilerin, VIP hizmeti verdikleri kişilerle “karpuz tarlasında bekliyorum” şifresiyle anlaştıkları öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kent merkezinde ve Ceyhan, Yumurtalık, Pozantı ilçelerinde 2 farklı fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekiplerinin 4 aylık teknik takibi sonucunda, şebekenin tır, otomobil ve evde fuhuş yaptırdığı belirlendi.

Fuhuş şebekelerinde bulunan 12 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.
Kent merkezindeki şebeke liderinin M.Ş.K, Ceyhan ilçesindeki şebekenin liderinin ise Ş.B. olduğu öğrenildi. Ş.B'nin emniyetteki ifadesinde evinde kalan kadınlar için "arkadaşım" dediği öğrenildi.

Fuhuş şebekesinde, İ.G ve E.Ş'nin VİP hizmeti sağlarken telefonda konuştukları kişilerle "karpuz tarlasında bekliyorum" şifresi ile anlaştıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan 4 kişi savcı talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken 8 kişi de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA