Fuhuş pazarlığında iğrenç konuşma: "Seni karpuz tarlasında bekliyorum!" | Video

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Adana’da, VİP hizmet veren 2 farklı fuhuş şebekesi şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çökertildi. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, fuhuş yaptıran şüphelilerin, VIP hizmeti verdikleri kişilerle “karpuz tarlasında bekliyorum” şifresiyle anlaştıkları öğrenildi.
Fuhuş şebekelerinde bulunan 12 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.
Kent merkezindeki şebeke liderinin M.Ş.K, Ceyhan ilçesindeki şebekenin liderinin ise Ş.B. olduğu öğrenildi. Ş.B'nin emniyetteki ifadesinde evinde kalan kadınlar için "arkadaşım" dediği öğrenildi.
Fuhuş şebekesinde, İ.G ve E.Ş'nin VİP hizmeti sağlarken telefonda konuştukları kişilerle "karpuz tarlasında bekliyorum" şifresi ile anlaştıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan 4 kişi savcı talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken 8 kişi de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.