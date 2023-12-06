Video Yaşam Futbol maçında taraflar birbirine girdi, polis havaya ateş açarak ayırdı | Video
Futbol maçında taraflar birbirine girdi, polis havaya ateş açarak ayırdı | Video

Futbol maçında taraflar birbirine girdi, polis havaya ateş açarak ayırdı | Video

06.12.2023 | 11:24

Avcılar’da Yeşil Esenyurtspor ile Kafkasspor arasında oynanan amatör lig maçında oyuncular ile teknik ekip, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgaya polis ekipleri havaya ateş ederek müdahale ederken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar Atatürk Stadyumu'nda meydana geldi. İddiaya göre Yeşil Esenyurtspor ile Kafkasspor arasında oynanan amatör lig maçı sırasında taraflar arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrası Kafkasspor teknik direktörü ile Yeşil Esenyurtspor'lu bir oyuncu arasında kavga çıktı. Kavga giderek büyürken iki takımın teknik ekibi ve oyuncular birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya stadyumdaki polis ekipleri müdahale etti. Ekipler, havaya birçok kez ateş ederek şahısları ayırırken maç ise durduruldu. Yaşanan kavga anları ise stadyumdaki seyircilerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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