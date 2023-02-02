Gagasına ve kanadına kanca takılan martı uzun süre hareketsiz kaldı | Video
Kocaeli’de gagasına ve kanadına mantar kanca takılan martı uzun süre hareketsiz kaldı. Boynunu bile çeviremeyen martıyı fark eden vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtaramayınca durum belediyenin veteriner ekiplerine bildirildi. Kurtarılan martı yeniden doğaya kazandırılarak özgürlüğüne kavuştu.
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