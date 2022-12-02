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OTOMATİK OYNAT
01:01
Galata köprüsü üzerinde İETT otobüsü kaza yaptı: 3 yaralı | Video 02.12.2022 | 11:34
02:52
Sivas’ta korkutan yangın! Bir kişi yanmaktan son anda kurtarıldı | Video 02.12.2022 | 11:45
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Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı | Video 02.12.2022 | 11:33
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Şanlıurfa'da JASAT’tan dolandırıcılara operasyon: 2 tutuklu | Video 02.12.2022 | 11:26
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Antalya’da akıl almaz kaza: 1 ölü | Video 02.12.2022 | 11:26
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Beylikdüzü'nde iki genç kız kavga etti, arkadaşları çekip paylaştı | Video 02.12.2022 | 11:09
00:56
Stratus bulutları ve sis adeta bir denizi andırdı | Video 02.12.2022 | 11:09
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden kartpostallık görüntüler | Video 02.12.2022 | 10:54
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Çok zor ama gurur verici; "Çok özlüyorum" | Video 02.12.2022 | 10:35
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 02.12.2022 | 10:26
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Şişli'de turistin çantasından 3 bin dolar çalan hırsız kamerada | Video 02.12.2022 | 10:17
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Dev kayalar yeni yerleşim yerindeki evlerin üzerine düştü | Video 02.12.2022 | 09:36
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Sakarya'da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü | Video 02.12.2022 | 08:57
GALATA Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralandı.