Video Yaşam Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe balıkçılar tekneleriyle destek verdi | Video
Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe balıkçılar tekneleriyle destek verdi | Video

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe balıkçılar tekneleriyle destek verdi | Video

01.01.2025 | 10:08

Filistin'e destek amacıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe balıkçılar tekneleriyle destek verdi.

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