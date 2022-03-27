Video Yaşam Galata’da hareketli dakikalar! Yol kapatan magandalara polis müdahale etti | Video
Galata’da hareketli dakikalar! Yol kapatan magandalara polis müdahale etti | Video

Galata’da hareketli dakikalar! Yol kapatan magandalara polis müdahale etti | Video

27.03.2022 | 11:05

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Galata Kulesi Meydanı’nda yolu trafiğe kapatıp yüksek sesli müzikler açarak çevreye rahatsızlık veren bir gruba, Beyoğlu polisi müdahale etti. Direnen bir şahısla polis arasında kısa süreli arbede de yaşandı. Yaşananlar kameralara yansırken, polis direnen şahsı gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup şahıs, kule meydanındaki hastaneye giden tek araçla trafiğe kapatarak yüksek sesli müzikler açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Şahısları uyaran polis ekipleri, trafik aksadığı için yolda duraklama yapamayacaklarını belirtti.

POLİSE DİRENİNCE ARBEDE ÇIKTI
Ancak şahıs polise karşılık vererek aracında yol kenarında durduğunu söyledi. Polisin uyarılarını dikkate almayan şahısla direnmeye başlayınca arbede yaşandı. Kısa süreli arbede sonrasında polis ekipleri tarafından uzaklaştırılan şahıs daha sonra gözaltına alındı. Polisin müdahale sonrasında trafik normale dönerken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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