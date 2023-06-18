Video Yaşam Galata’da pes dedirten görüntüler! Ortalığı dumana boğup askeri havaya fırlattılar | Video
Galata’da pes dedirten görüntüler! Ortalığı dumana boğup askeri havaya fırlattılar | Video

Galata’da pes dedirten görüntüler! Ortalığı dumana boğup askeri havaya fırlattılar | Video

18.06.2023 | 10:56

Galata Kulesi Meydanı’nda bir grup, hastaneye giden yolun trafiğini araçla keserek asker adayını havaya fırlattı. Evlilik teklifi yapan bir başka grup ise ortalığı dumana boğdu. Pes dedirten o anlar kameralara yansırken, dakikalarca yolu kapatan magandalar polisin müdahalesi sonucu araçlarına binip ayrıldı.

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Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'na gece yarısı araçlarla gelen bir grup, hastaneye giden tek yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup ardından meydanda asker adayını havaya fırlattı. Yüksek sesli müzikler eşliğinde sözde eğlenen grup, semt sakinlerine rahatsızlık verdiği yetmiyormuş gibi bir de bağırdı. Dakikalarca yolu trafiğe kapatan gruba, polis ekipleri müdahale etti. Bir süre sonra grup halayı bırakarak araçlarına binip ayrıldı. Evlilik teklifi yapan bir başka grup ise ortalığı dumana boğdu. Pes dedirten o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"HER TARAFI KONFETİLERLE PİSLETİYORLAR"
Olayla ilgili tepki gösteren semt sakini Mete Yasin Demirok, "Evlenme teklifi ve asker eğlencesi için gelen arkadaşlar umarsızca hareket ediyorlar. Her tarafı konfetilerle pisletiyorlar ve yaktıkları meşalelerle güvenlik sorunu oluşturuyorlar. Her taraf dumanla kaplanıyor. Geçen akşam yine 8-10 tane meşale yandı. Göz gözü görmedi. Aynı zamanda burada mesela sahafların stantları var. Bu aynı zamanda yangın tehlikesi teşkil etmekte. Güvenlik zaafiyeti doğurmakta. Burada sabit bekçi arkadaşlarımız var Allah onlardan razı olsun. Ama olay bir anda geliştiği için onlar da o an çaresiz kalmakta" dedi.

"8-10 ARAÇTAKİLER BİRDEN AŞAĞIYA İNİP KARGAŞA OLUŞTURUYOR"
Demirok, "Yani görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar ama 8-10 araç 5 araç 7 araç birden aşağıya inip kargaşa oluşturduğu zaman bu durumda 3-4 tane bekçi arkadaşımız var zaten sağ olsun onlar da. Onlar da çaresiz kalıyor. Burada temizlik işçilerimiz var, yaşlı başlı adamlar var inanın üzülüyorum. Bütün gün yerden konfeti ve kağıt pisliği topluyorlar. Bu insanların da canı var. Yani illa çöpçü diye bu adam her dakika temizlik yapacak diye bir şey yok. 50-55 yaşında adamlar burada milletin konfetilerini temizliyorlar. Yazık günahtır. Burası turistlerin inanılmaz rağbet gösterdiği bir yer" ifadelerini kullandı.

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