Video Spor Galatasaray'da Diagne'nin formunun sırrı belli oldu! Feghouli ve Cicaldau Giresunspor maçında oynayacak mı? | Video
Galatasaray'da Diagne'nin formunun sırrı belli oldu! Feghouli ve Cicaldau Giresunspor maçında oynayacak mı? | Video

Galatasaray'da Diagne'nin formunun sırrı belli oldu! Feghouli ve Cicaldau Giresunspor maçında oynayacak mı? | Video

13.08.2021 | 12:18

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, St. Johnstone karşısında 4 gollü galibiyet alarak turu geçti. Sofiane Feghouli, Diagne ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansı dikkat çekti. Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, sarı kırmızılı takımdaki son gelişmelerini Sabah TV'ye değerlendirdi. Cicaldau'nun Giresunspor maçında sahada olması bekleniyor.

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