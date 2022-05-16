Garajda çıkan yangında otomobil de yandı | Video

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, ahşap garaj çıkan yangında içindeki otomobille yandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Amasra'ya bağlı Saraydüzü köyünde T.S'ye ait ahşap garajda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan garajdan yükselen dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobil ile birlikte garaj da alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil ve garaj kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.