Garajdaki İETT otobüsünü çalıp parçacıya sattılar: Gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı

İstanbul Kağıthane’de park halinde garajda bulunan İETT otobüsünü çalıp parçalara ayırmaya çalışan iki kardeş Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince aynı gün yakalandı. Polis koltukları ve motorunun bazı parçaları sökülmüş otobüsü otoparka çekti. Adliyeye sevk edilen kardeşler suçu birbirine atsa da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.