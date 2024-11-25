Video Yaşam Garajdaki İETT otobüsünü çalıp parçacıya sattılar: Gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı
Garajdaki İETT otobüsünü çalıp parçacıya sattılar: Gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı

Garajdaki İETT otobüsünü çalıp parçacıya sattılar: Gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı

25.11.2024 | 10:38

İstanbul Kağıthane’de park halinde garajda bulunan İETT otobüsünü çalıp parçalara ayırmaya çalışan iki kardeş Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince aynı gün yakalandı. Polis koltukları ve motorunun bazı parçaları sökülmüş otobüsü otoparka çekti. Adliyeye sevk edilen kardeşler suçu birbirine atsa da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tarsus’ta yük treniyle çarpışan otomobilde bir kişi yaralandı 00:31
Tarsus'ta yük treniyle çarpışan otomobilde bir kişi yaralandı 25.11.2024 | 10:46
Malatya’da 787 kişi kurtarıldı 1 kişi hayatını kaybetti 00:30
Malatya’da 787 kişi kurtarıldı 1 kişi hayatını kaybetti 25.11.2024 | 10:41
Garajdaki İETT otobüsünü çalıp parçacıya sattılar: Gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı 01:35
Garajdaki İETT otobüsünü çalıp parçacıya sattılar: Gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı 25.11.2024 | 10:38
İstanbul Kağıthane’de İETT otobüsünü çaldıktan sonra parçalarken yakalandılar 03:33
İstanbul Kağıthane'de İETT otobüsünü çaldıktan sonra parçalarken yakalandılar 25.11.2024 | 10:32
Kırıkkale’ sokak köpeği dehşeti kamerada! 04:04
Kırıkkale' sokak köpeği dehşeti kamerada! 25.11.2024 | 10:29
Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın doğum günü partisinden renkli görüntüler... 00:51
Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın doğum günü partisinden renkli görüntüler... 25.11.2024 | 10:29
Hatay’da fırtınanın devirdiği tabela çocuğu teğet geçti, o anlar kamerada 01:26
Hatay'da fırtınanın devirdiği tabela çocuğu teğet geçti, o anlar kamerada 25.11.2024 | 09:40
Kayseri’de kara gömülen otomobili vatandaşlar elleriyle kazarak kurtardılar 02:52
Kayseri'de kara gömülen otomobili vatandaşlar elleriyle kazarak kurtardılar 25.11.2024 | 09:31
Adana’da yemek yerken silahlı saldırıda başından vurulan genç hayatını kaybetti! 01:16
Adana'da yemek yerken silahlı saldırıda başından vurulan genç hayatını kaybetti! 25.11.2024 | 09:26
İzmir’de fabrika yangını! 01:50
İzmir'de fabrika yangını! 25.11.2024 | 09:25
Marmara Adası’ndaki mermer ocağında heyelan kamerada: 1 ölü 01:31
Marmara Adası’ndaki mermer ocağında heyelan kamerada: 1 ölü 25.11.2024 | 09:19
Hatay’da fırtına binanın çatısını uçurdu... O anlar kamerada 02:26
Hatay'da fırtına binanın çatısını uçurdu... O anlar kamerada 25.11.2024 | 09:18
Antalya’da yanan Rus yolcu uçağından tahliye anları kamerada! 01:24
Antalya'da yanan Rus yolcu uçağından tahliye anları kamerada! 25.11.2024 | 08:15
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin liralık heyecan yaratan o soru! Milyoner’de Suç ve Ceza sorusu… 04:58
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin liralık heyecan yaratan o soru! Milyoner’de Suç ve Ceza sorusu… 24.11.2024 | 23:09
Kim Milyoner Olmak İster’de Suç ve Ceza sorusu… 04:21
Kim Milyoner Olmak İster’de Suç ve Ceza sorusu… 24.11.2024 | 23:06
Beyoğlu’nda halk otobüsü şoförüne kaldırım taşlı saldırı | Video 08:20
Beyoğlu'nda halk otobüsü şoförüne kaldırım taşlı saldırı | Video 24.11.2024 | 16:21
Beylikdüzü’nde özel bakım merkezinde otizmli 9 yaşındaki çocuğa şiddet iddiası | Video 06:18
Beylikdüzü’nde özel bakım merkezinde otizmli 9 yaşındaki çocuğa şiddet iddiası | Video 24.11.2024 | 15:34
Kapadokya’da kartpostallık görüntüler | Video 04:43
Kapadokya'da kartpostallık görüntüler | Video 24.11.2024 | 14:18
Adalar’da vapurların dev dalgalarla imtihanı kameraya yansıdı | Video 01:19
Adalar’da vapurların dev dalgalarla imtihanı kameraya yansıdı | Video 24.11.2024 | 14:18
Tekirdağ’da feci kaza: Araçtan fırlayan sürücü öldü, araç alev topuna dönüştü | Video 00:31
Tekirdağ'da feci kaza: Araçtan fırlayan sürücü öldü, araç alev topuna dönüştü | Video 24.11.2024 | 14:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA