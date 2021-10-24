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Gasp amacıyla kuyumcuya girdiler,

Gasp amacıyla kuyumcuya girdiler, "Ne oluyor ya" diyen çalışanı vurdular | Video

24.10.2021 | 10:25

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Adana’da gasp amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanında içeride kimsenin olmamasından panikleyerek hiçbir şey alamadan kaçan 2 şüpheli, kendilerine ‘Ne oluyor ya’ diye seslenen çalışanı silahla vurarak yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre olay, geçen 19 Ekim Salı günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosikletle kar maskeli A.S. (21) ile arkadaşı C.D.(20), gasp amacıyla kuyumcuya geldi. Kuyumcuya giren 2 arkadaş, içeride kimsenin olmaması nedeniyle panikleyerek hiçbir şey almadan kaçmaya çalıştı. Bu sırada kuyumcu çalışanı Ekrem T., (48) dükkanı önünde gördüğü şüphelilere 'Ne oluyor ya' diyerek seslendi.

Bunun üzerine A.S., yanında ki tabancayla Ekrem T.'nin ayağına ateş etti ve arkadaşı C.D. ile birlikte motosiklete binip olay yerinden uzaklaştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Kuyumcudaki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tüfek ve tabanca ile kuyumcuya gelen 2 arkadaşı evlerine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

İfadelerinde suçlamaları reddeden 2 arkadaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kuyumcu çalışanı Ekrem T.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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