Gasp girişimini engellemeye çalışan marketçi, saldırıya uğradı! Dehşet anları kamerada | Video 22.08.2024 | 08:54 Bayrampaşa, iddiaya göre sokakta yaşanan gasp girişimine engel olmaya çalışan marketçi, annesi ve yanındakiler, şüphelilerin yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırısına uğradı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Marketteki saldırı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi 32. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ilerleyen kişinin yanına bir grup gelerek gasp girişiminde bulundu. Şüphelilerden kurtulmak isteyen kişi, markete giderek kurtulmaya çalıştı. Market sahibi ise bu kişinin peşinden gelen şüphelileri uzaklaştırmak için uyarıda bulundu. Ancak market sahibi, bir anda şüphelilerin saldırısına uğradı. Kalabalık grup sopalar, taşlar ve sandalyelerle market sahibi, annesi ve markette bulunan diğer iki kişiye saldırdı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler marketten çıkarak kaçarken, bu sırada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin gasp girişiminden sonra markette yaptığı saldırı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin marketçi ve yanındakilere tekme, yumruk ve sopalarla saldırdıkları görülürken, marketçinin saldırıya karşılık verdiği anlar yer aldı.