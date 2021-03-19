Gasp için girdi, silahı görünce korkup kaçtı | Video

İstanbul Bağcılar’da bulunan bir kuyumcuya giren silahlı maskeli gaspçı beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kuyumcu çalışanı da kendisine silah çekince içeriden hiçbir şey alamadan kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Siyah maskeli gaspçının kuyumcuya giriş anı ve kaçış anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Bağcılar'da geçtiğimiz ay yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Öğlen saatlerinde Bağcılar Merkez Mahallesinde bulunan bir kuyumcuya gelen, siyah maskeli, siyah giyimli bir kişi içeri girer girmez çalışanlara silah çekti. Elindeki çantayı masanın üzerine koyan gaspçı "Hemen altınları buraya doldurun" dedi.Bu sırada iş yeri çalışanlarından M.B. yine iş yerine ait olan ruhsatlı silahı aldı hızla şahsa doğrulttu. Neye uğradığını anlayamayan gaspçı içeriden hiç bir şey alamadan hızla olay yerinden kaçtı. Kuyumcular kaçan gaspçının peşinden gitseler de yetişemediler. Hemen durumu polise bildirdiler.Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü. Kamera görüntülerinden eşkali tespit edilen şüpheli ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Reşit E. (44) tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gaspçının kuyumcuya gelip silah çektiği anlar ve kuyumcunun ona silah çektiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.