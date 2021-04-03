Gaspçı kuzenler yakalandı! 1 ayda 4 market soydular
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İstanbul bir ayda 4 market soyan kuzenler yakalandı. Şüphelilerin toplamda 35 bin liralık gasp yaptıkları ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği Ekiplerince yakalanan şüphelilerin gasp anları kameralara yansıdı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 25 Şubat tarihinden bu yana gelen soygun ihbarları üzerine çalışma başlattı. Kuzen olan İki şüpheli Tunay B.(21) ve Faruk E.(31)'nin, Bahçelievler, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Bakırköy'de bulunan dört farklı süpermarkete girerek silahlı soygun yaptıklarını belirledi.