Video Yaşam Gaspçılara ölümüne direndi, darp edilmesine rağmen çantayı bırakmadı! O anlar kamerada | Video

Gaspçılara ölümüne direndi, darp edilmesine rağmen çantayı bırakmadı! O anlar kamerada | Video

Gaspçılara ölümüne direndi, darp edilmesine rağmen çantayı bırakmadı! O anlar kamerada | Video
15.07.2021 | 18:47

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İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu 3 kişi tekme ve yumruklarla saldırdıkları bir adamın çantasını çalmaya çalıştı. Gaspçılara direnen adam çantayı elinden bir an olsun bırakmazken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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