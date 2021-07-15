Gaspçılara ölümüne direndi, darp edilmesine rağmen çantayı bırakmadı! O anlar kamerada | Video
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İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu 3 kişi tekme ve yumruklarla saldırdıkları bir adamın çantasını çalmaya çalıştı. Gaspçılara direnen adam çantayı elinden bir an olsun bırakmazken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.