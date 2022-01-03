Gasptan kurtulmak isterken katil oldu! | Video

Bursa’da bir kişi, tornovida ile saldırarak cep telefonunu gasp etmeye çalıştığını ileri sürdüğü kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan zanlı hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından şoka girdiğini belirten şüpheli evine giderek polisi aradı. Suçunu itiraf eden şüpheli, evine gelen polislere teslim oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesinde 22 yaşındaki E.K, kendisine tornavida ile saldıraran 31 yaşındaki Erkan A'yı bıçakladı. Kanlar içinde kalan Erkan A, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere göre hayatını kaybetti.

GASP İDDİASI

E.K'nin emniyette verdiği ifadeye göre olay şöyle gerçekleşti: İşe gitmek için evden çıkan ve telefonla konuşmakta olan E.K, yolda yürürken yanına gelen Erkan A, tornavida ile saldırarak telefonunu gasp etmek istedi. Bir süre boğuşan ikili arasında kavga çıktı. E.K. yanındaki bıçağı çıkartarak telefonunu gasp etmek isteyen Erkan A'nın bacağına sapladı. Bıçaklanan Erkan A. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Şoka giren E.K. ise evine gidip, polisi aradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Erkan A, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, E.K ise evine gelen polislere teslim oldu. Yaralı Erkan A, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli E.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, polisin yaptığı araştırmada, hayatını kaybeden Erkan A'nın 20 farklı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.