Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, vefatının 2. yılında anılıyor | Video

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Gazeteci ve yazar Ahmet Kekeç’in vefatının üzerinden tam iki yıl geçti. Ahmet Kekeç, 2020 yılında kanser tedavisi görürken, Kovid testi pozitif çıkmış, yoğun bakıma alınmış bir süre sonra da vefat etmişti.