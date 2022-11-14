Video Yaşam Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, vefatının 2. yılında anılıyor | Video
Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, vefatının 2. yılında anılıyor | Video

Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, vefatının 2. yılında anılıyor | Video

14.11.2022 | 12:52

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Gazeteci ve yazar Ahmet Kekeç’in vefatının üzerinden tam iki yıl geçti. Ahmet Kekeç, 2020 yılında kanser tedavisi görürken, Kovid testi pozitif çıkmış, yoğun bakıma alınmış bir süre sonra da vefat etmişti.

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