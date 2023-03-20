'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan FETÖ şüphelileri adliyede | Video 20.03.2023 | 12:01 Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) finansal destek sağlayan ve kendilerini mahrem kurye olarak adlandıran, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösteren, hücre evlerinde barınan ve ByLock kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonunda’ gözaltına alınan 49 zanlıdan 12’si tutuklanırken, sorguları tamamlanan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, örgüte finansal destek sağlayan ve kendilerini mahrem/kurye olarak adlandıran, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen, haklarında yakalama kararı olan örgüt mensuplarının yakalanmamak için tedbir uyguladıkları ve gizlilik içerisinde hücre (gaybubet) evlerinde barınan, haklarında ihbar ve beyanlar bulunan, BYLOCK kullanıcısı 54 şüpheli tespit edildi.İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart günü saat 06.30 sıralarında harekete geçerek, 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbeciler tarafından başından vurulan, Devlet Övünç Madalyası sahibi Emniyet Terörle Mücadele Daire Eski Başkanı Turgut Aslan'ın adının verildiği operasyonda, İzmir, İstanbul, Ankara, Samsun ve Muğla illerindeki 40 adrese eş zamanlı baskın sonucu hakkında gözaltı kararı bulunan 54 şüpheliden 49'unu kıskıvrak yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, 180 bin 305 lira, 400 Euro, 4 bin 900 dolar, 47 adet ziynet eşyası, örgütsel faaliyetlere ve örgüt içinde finansal dağılıma dair bilgilerin yer aldığı değerlendirilen çok sayıda doküman, çok sayıda dijital materyal ve 2 adet F serisi Amerikan Doları ele geçirildi.Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 49 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 1 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla salıverildi. Sorguları tamamlanan 35 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 firariyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.