Gaziantep polisinden terör örgütlerine operasyon | Video 03.05.2023 | 12:18 Gaziantep polisi terörle mücadele çerçevesinde FETÖ, DAEŞ ve PKK terör örgütlerine operasyon düzenledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 6 şüpheli yakalanırken DEAŞ Silahlı Terör Örgütü 3 şüpheli, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1 şüpheli suç iline sevk edilirken 6 şüpheli serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.