Video Yaşam Gaziantep polisinden terör örgütlerine operasyon | Video
Gaziantep polisinden terör örgütlerine operasyon | Video

Gaziantep polisinden terör örgütlerine operasyon | Video

03.05.2023 | 12:18

Gaziantep polisi terörle mücadele çerçevesinde FETÖ, DAEŞ ve PKK terör örgütlerine operasyon düzenledi.

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Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 6 şüpheli yakalanırken DEAŞ Silahlı Terör Örgütü 3 şüpheli, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1 şüpheli suç iline sevk edilirken 6 şüpheli serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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