Gaziantep’de 106 saat sonra 3 kişi sağ olarak böyle çıkarıldı | Video
Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 5.gününde Gaziantep’in Nizip ilçesinde 106.saatte 3 kişi enkazdan sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Moloz yığınları arasındaki hayat koridorundan şuuru açık halde yürüyerek ve kucakta çıkarılan 13 yaşındaki Ahmet Osman 10 şehirde umudun da simgesi oldu. 23 yaşındaki Ela ve babası Mustafa Erşirkat ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler moloz yığınları arasından 13 yaşındaki Ahmet Osman, 23 yaşındaki Ela ve babası Mustafa Erşirkat'ı sağlıklı olarak çıkardılar.
Beton yığınları arasından ilk olarak Ahmet Osman ekiplerin elleri arasında sağlıklı bir şekilde çıkarılırken, vatandaşlar tekbir getirdiler.
UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan depremzedeler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yüzlerce Nizipli'de kurtarma çalışmalarını şeridin arkasından meraklı gözlerle izlediler.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
Gaziantep’de 106 saat sonra 3 kişi sağ olarak böyle çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 15:44
08:58
00:49
04:44
00:26
Depremde zarar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı | Video 10.02.2023 | 13:42
04:06
Enkazdan çıkan mutluluk: 9 aylık hamile kadının bebeği dünyaya geldi | Video 10.02.2023 | 14:49
00:33
10:25
00:45
01:02
01:29
103 saat sonra gelen umut: Hatay’da 6 kişi enkazdan sağ çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 13:40
02:59
02:49
00:16
01:05
69. saatte enkazdan sağ çıkarılan gencin ilk isteği kitapları oldu 10.02.2023 | 12:47
01:17
Kahramanmaraş merkezli deprem Mardin’de kameralara böyle yansıdı | Video 10.02.2023 | 13:06
01:34
Kırıkkale Valisi'nden depremin merkez üssü Pazarcık'tan açıklama | Video 10.02.2023 | 12:28
11:52
Adıyaman’da 8 aylık bebek ve ailesi 104. saatte enkazdan çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 12:46
04:37
Madenciler anne ve oğlunu enkazdan sağ kurtardı | Video 10.02.2023 | 12:39