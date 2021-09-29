Video Yaşam Gaziantep'ta 8 yaşındaki kız çocuğunu kaçıramayınca ailesine saldırdılar

Gaziantep'ta 8 yaşındaki kız çocuğunu kaçıramayınca ailesine saldırdılar

Gaziantep'ta 8 yaşındaki kız çocuğunu kaçıramayınca ailesine saldırdılar
29.09.2021 | 13:53

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Gaziantep'te, okuldan eve dönen 8'inci sınıf öğrencisi B.N.A. (13), 13 Eylül'de otomobille yanına gelen 3 kişi tarafından kaçırılmak istendi, şüpheliler amacına ulaşamadı. B.N.A?nın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 kişi suçlamaları reddederek serbest kaldı. 5 gün sonra şüphelilerden 2'si kaçırılmak istenen B.N.A.?nın babası, annesi ve kardeşlerini araç yıkama işi yaptıkları iş yerinin önünde dövdü. Daha sonra da iş yerine tüfekle ateş açıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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