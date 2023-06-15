Video Yaşam Gaziantep'te 1 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video
Gaziantep'te 1 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video

Gaziantep'te 1 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video

15.06.2023 | 09:51

Gaziantep'te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 1 milyon 200 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 1 araçta yapılan aramalarda 1 milyon 200 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.


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