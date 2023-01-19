Gaziantep’te 1 ton 12 litre etil alkol ele geçirildi | Video 19.01.2023 | 16:18 Gaziantep’te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 1 ton 12 litre etil alkol ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir depoya operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda 1 ton 12 litre etil alkol, 750 şişe alkol yapımında kullanılan aroma, 100 paket sahte alkol yapımında kullanılan aroma kiti ile 5 litre sahte alkol ele geçirildi. Yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.