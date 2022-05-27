Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video

Gaziantep'te 2 araçta yapılan aramalarda 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araca yönelik kaçak sigara operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon sırasında 2 araçta özel eğitimli dedektör köpek destekli arama yapıldı. Aramalarda 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.