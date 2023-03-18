Gaziantep'te 12 göçmen yakalandı | Video
Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı operasyonda ülkeye illegal yollardan giren 12 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayda göçmenleri barındırdığı tespit edilen 2 kişi de gözaltına alındı.
Yapılan baskında ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yaptığı belirlenen 12 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler yapılan yasal işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilirken, göçmenleri barındırdığı tespit edilen ikamet sahipleri M.D.E. ve H.H. isimli 2 kişi gözaltına alındı.
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