Video Yaşam Gaziantep’te 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video
Gaziantep’te 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

Gaziantep’te 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

06.10.2022 | 14:55

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Gaziantep'te polis bir iş yeri ve depoya yaptığı baskında 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda bir iş yeri ve bir depoda yapılan aramalar neticesinde 14 bin litre kaçak akaryakıt, 500 paket gümrük kaçağı sigara,14 adet fiber tank ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı

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