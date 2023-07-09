Gaziantep'te 14 ton etil alkol ele geçirildi | Video
Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 14 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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