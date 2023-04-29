Video Yaşam Gaziantep'te 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi | Video
Gaziantep'te 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi | Video

Gaziantep'te 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi | Video

29.04.2023 | 13:56

Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 15 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik br depoya operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda sırasında depoda yapılan aramalarda 15 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaçak göçmenleri taşırken yakalandılar… 2’si de tutuklandı… | Video 00:35
Kaçak göçmenleri taşırken yakalandılar… 2’si de tutuklandı… | Video 29.04.2023 | 14:32
Fatih’te bir kiracı ev sahibi yaşlı adamın yüzüne böyle tekme attı | Video 02:25
Fatih’te bir kiracı ev sahibi yaşlı adamın yüzüne böyle tekme attı | Video 29.04.2023 | 14:06
Bakırköy’de TIR’ın dorsesi Anadolu Efes’te oynayan Bryant Dunston’ın aracının üzerine devrildi | Video 00:43
Bakırköy'de TIR'ın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi | Video 29.04.2023 | 13:54
Gaziantep’te kumar operasyonu: 10 gözaltı | Video 00:18
Gaziantep'te kumar operasyonu: 10 gözaltı | Video 29.04.2023 | 13:56
Gaziantep’te 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:43
Gaziantep'te 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi | Video 29.04.2023 | 13:56
Gümüşhane Nisan ayının son günlerinde beyaz gelinliğini giydi | Video 04:16
Gümüşhane Nisan ayının son günlerinde beyaz gelinliğini giydi | Video 29.04.2023 | 12:43
Beyoğlu’nda bıçaklı gasp kamerada: Gençleri dövüp telefonunu çaldı | Video 06:09
Beyoğlu’nda bıçaklı gasp kamerada: Gençleri dövüp telefonunu çaldı | Video 29.04.2023 | 12:36
Dinlenme tesisine girmek isterken bariyere ok gibi saplandı... O anlar kamerada | Video 00:27
Dinlenme tesisine girmek isterken bariyere ok gibi saplandı... O anlar kamerada | Video 29.04.2023 | 12:23
Cip alev topuna döndü, kadın sürücü şans eseri kurtuldu | Video 03:54
Cip alev topuna döndü, kadın sürücü şans eseri kurtuldu | Video 29.04.2023 | 12:14
Tavuk çiftliğinde çıkan yangın, 1,5 saatte söndürüldü | Video 00:13
Tavuk çiftliğinde çıkan yangın, 1,5 saatte söndürüldü | Video 29.04.2023 | 12:15
Elazığ’da yanan tavuk fabrikası böyle görüntülendi | Video 05:14
Elazığ’da yanan tavuk fabrikası böyle görüntülendi | Video 29.04.2023 | 11:50
Kartal’da taksicilerin kavgası kamerada | Video 00:36
Kartal'da taksicilerin kavgası kamerada | Video 29.04.2023 | 11:52
52 kiloluk kadından ’çöp şiş’ yeme rekoru: 50 dakikada 400 çöp şiş yedi | Video 03:55
52 kiloluk kadından 'çöp şiş' yeme rekoru: 50 dakikada 400 çöp şiş yedi | Video 29.04.2023 | 11:48
Taksim’de yarı çıplak İspanyol turist ortalığı birbirine kattı | Video 03:15
Taksim’de yarı çıplak İspanyol turist ortalığı birbirine kattı | Video 29.04.2023 | 11:44
Bursa’da elektrikli scooter süren kıza başıboş köpekler saldırdı | Video 01:01
Bursa'da elektrikli scooter süren kıza başıboş köpekler saldırdı | Video 29.04.2023 | 10:48
Lüleburgaz’da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 01:28
Lüleburgaz'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 29.04.2023 | 10:24
Banka müdürü tutuklanmıştı... Kuryeleri de gözaltına alındı! | Video 00:49
Banka müdürü tutuklanmıştı... Kuryeleri de gözaltına alındı! | Video 29.04.2023 | 10:30
Yolcu otobüsünde yakalandı; uyuşturucuyu kulaklığa saklamış | Video 01:28
Yolcu otobüsünde yakalandı; uyuşturucuyu kulaklığa saklamış | Video 29.04.2023 | 10:08
Batman’da çökme tehlikesi bulunan yarım asırlık minare kontrollü olarak yıkıldı | Video 01:18
Batman’da çökme tehlikesi bulunan yarım asırlık minare kontrollü olarak yıkıldı | Video 29.04.2023 | 10:09
Prof. Dr. Maden: Karadeniz gazı bir başlangıç, devamı gelecek | Video 05:12
Prof. Dr. Maden: "Karadeniz gazı bir başlangıç, devamı gelecek" | Video 29.04.2023 | 09:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA