Gaziantep'te 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi | Video
Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 15 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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