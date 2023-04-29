Gaziantep'te 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi | Video 29.04.2023 | 13:56 Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 15 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik br depoya operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda sırasında depoda yapılan aramalarda 15 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.