Video Yaşam Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

07.09.2022 | 16:43

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Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine yönelik kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Operasyon sırasındaki aramalarda 2 bin litre kaçak akaryakıt, 1 adet fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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