Gaziantep'te, 2 kişinin parasını gasbeden şüpheli tutuklandı | Video

GAZİANTEP'te, silahla tehdit ederek 2 kişinin parasını silah tehdidiyle gasbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te polise ayrı ayrı başvuran 2 kişi, silahla tehdit edilerek paralarının gasbedildiklerini belirterek şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ifadeler ve güvenlik kamerası görüntülerinden iki olayın şüphelisinin de aynı kişi olduğunu belirledi. Ekipler, daha sonra kimliğini belirlediği şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.