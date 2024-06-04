Gaziantep'te 2 milyon 670 bin TL değerinde sahte terlik ele geçirildi | Video
Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 2 milyon 670 bin TL değerinde marka basılmış 4 bin 450 adet sahte terlik ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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