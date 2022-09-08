Video Yaşam Gaziantep'te 2 otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı | Video
Gaziantep'te 2 otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı | Video

Gaziantep'te 2 otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı | Video

08.09.2022 | 16:06

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Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen 2 otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandıktan sonra sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 2 otomobil hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 2 otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen K.Y. ve M.M.K. isimli 2 şüpheli şahıs, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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