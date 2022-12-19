Video Yaşam Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı | Video
Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı | Video

Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı | Video

19.12.2022 | 14:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dev kayalar dinamitle böyle parçalandı | Video 00:43
Dev kayalar dinamitle böyle parçalandı | Video 19.12.2022 | 14:20
Gaziantep’te 22 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:09
Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı | Video 19.12.2022 | 14:21
Yoğun sisin neden olduğu kazada ticari araç yakıt tankerine arkadan çarptı: 6 yaralı | Video 02:18
Yoğun sisin neden olduğu kazada ticari araç yakıt tankerine arkadan çarptı: 6 yaralı | Video 19.12.2022 | 14:12
THY uçağında Dünya Kupası heyecanı | Video 02:58
THY uçağında Dünya Kupası heyecanı | Video 19.12.2022 | 13:39
Kanser yengesinin parasını heba edip adını Ezel Bayraktar olarak değiştirmişti! Müge Anlı ve seyircisinden Tuğba Aslanhan’a destek 04:10
Kanser yengesinin parasını heba edip adını Ezel Bayraktar olarak değiştirmişti! Müge Anlı ve seyircisinden Tuğba Aslanhan'a destek 19.12.2022 | 13:39
Gaziantep’te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 02:24
Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 19.12.2022 | 13:41
Konya’da sis etkili oldu, uçak seferleri iptal edildi | Video 01:28
Konya’da sis etkili oldu, uçak seferleri iptal edildi | Video 19.12.2022 | 12:18
Minibüsçülerin anlaşmazlığa düştü, yolcular mağdur oldu | Video 06:15
Minibüsçülerin anlaşmazlığa düştü, yolcular mağdur oldu | Video 19.12.2022 | 12:46
Vincin bahçe duvarına çarparak yıkması kamerada | Video 02:57
Vincin bahçe duvarına çarparak yıkması kamerada | Video 19.12.2022 | 12:49
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 01:06
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 19.12.2022 | 12:49
Sultangazi’de lastik hırsızı bu kez de deterjan çaldı | Video 05:54
Sultangazi'de lastik hırsızı bu kez de deterjan çaldı | Video 19.12.2022 | 12:46
İstanbul’da nefes kesen balyozlu operasyon kamerada: Uyuşturucu içerken yakalandı | Video 02:56
İstanbul’da nefes kesen balyozlu operasyon kamerada: Uyuşturucu içerken yakalandı | Video 19.12.2022 | 12:46
DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı | Video 01:45
DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı | Video 19.12.2022 | 12:44
Sultangazi’de İETT otobüsleri yolda kaldı | Video 01:58
Sultangazi'de İETT otobüsleri yolda kaldı | Video 19.12.2022 | 12:44
Park halindeki araçların lastiklerini bıçakla böyle patlattı | Video 02:15
Park halindeki araçların lastiklerini bıçakla böyle patlattı | Video 19.12.2022 | 12:51
Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 bininci bölüme imza attı! | Video 10:25
Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 bininci bölüme imza attı! | Video 19.12.2022 | 12:24
Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı! Kahraman Mehmetçik yaşanan o anları anlattı | Video 08:41
Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı! Kahraman Mehmetçik yaşanan o anları anlattı | Video 19.12.2022 | 12:08
Jandarma ekipleri kaçak avcıların kullandığı bin 50 metre kaçak ağ ele geçirdi | Video 00:54
Jandarma ekipleri kaçak avcıların kullandığı bin 50 metre kaçak ağ ele geçirdi | Video 19.12.2022 | 12:18
Fırtına ile Sarıyer sahillerinde oluşan ilginç görüntü dron kamerasına yansıdı | Video 03:02
Fırtına ile Sarıyer sahillerinde oluşan ilginç görüntü dron kamerasına yansıdı | Video 19.12.2022 | 12:11
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 01:06
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 19.12.2022 | 11:39

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir adreste yapılan aramalarda 22 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzeli ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki bir adrese düzensiz göçmen operasyonu yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda yurtdışından ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 22 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler yasal işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilirken olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA