Gaziantep'te 24 saat sonra gelen kurtuluş | Video

Gaziantep Şehitkamil İbrahim mahallesinde İbrahim isimli bir genç İHH ekipleri tarafından kurtarıldı. 26 yaşındaki Rabia Yılmaz da İHH ekipleri tarafından 24 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.