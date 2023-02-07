Video Yaşam Gaziantep'te 24 saat sonra gelen kurtuluş | Video
Gaziantep'te 24 saat sonra gelen kurtuluş | Video

Gaziantep'te 24 saat sonra gelen kurtuluş | Video

07.02.2023 | 14:50

Gaziantep Şehitkamil İbrahim mahallesinde İbrahim isimli bir genç İHH ekipleri tarafından kurtarıldı. 26 yaşındaki Rabia Yılmaz da İHH ekipleri tarafından 24 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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