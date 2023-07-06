Video Yaşam Gaziantep'te 28 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi: 2 gözaltı | Video
Gaziantep'te 28 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

Gaziantep'te 28 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

06.07.2023 | 14:27

Gaziantep'te, gümrük kaçağı 28 kilo nargile tütünü ile 40 paket puro ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 1 işyerine operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen operasyonda sırasında iş yerinde yapılan aramalarda 3 bin adet dolu makaron, 79 adet elektronik sigara likiti, 40 paket gümrük kaçağı puro ve 28 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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